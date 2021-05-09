Boluspor’da ayrılıklar başladı



Haber: Aysun Beykoz

Beypiliç Boluspor, 33 yaşındaki Hollandalı forvet Rydell Poepon ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı. Bu sezon Boluspor forması ile çıktığı 18 karşılaşmada gol ve asist üretemeyen Poepon, çıktığı karşılaşmalarda 3 sarı kart gördü. 33 yaşındaki oyuncu ligin son haftasında oynanan Eskişehirspor karşılaşmasında sonradan oyuna girmişti.

Kulübün Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel futbolcu Rydell Romana Poepon ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Rydell Romana Popeon'un tüm alacakları ödenmiş olup, alacağı rakamda indirime giderek büyük bir fedakarlık örneği gösteren Poepon'a teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.