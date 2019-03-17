Boluspor’da Bahara Umutlu Giriyor…

Spor Toto 1.Ligin 26.haftasında Balıkesirspor’u konuk eden Boluspor rakibini Guido’nun golüyle 1-0 yenerek milli maç arasında umutlu girdi. İki takım taraftarları da maça ilgi göstermedi. Takımlar sahaya Çanakkale Zaferi için hazırlanan pankart ile çıktı. Konuk takım da bir dönem Boluspor forması da giyen Cumali Bişi ilk onbirde sahada yer aldı.

Boluspor’da Bahara Umutlu Giriyor…

Stadyum: Bolu Atatürk

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Cem Hanoğlu, Ömer Tevfik Özkoç

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Fink, Akabueze, Ufuk, Özgürcan, Dimov, Guido (87.dk.Burak Bekaroğlu), M.Batuhan (46.dk.Bilal), Burak Asan, Ümit, Mustafa (90.dk.Mutlu)

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt (58.dk.Kethevoama), Nizamettin, Mehmet (72.dk.Sedat), Furkan, Okan, Otoo, A’Beka, Glumac, Doğa, Cumali

Gol: 63.dk.Guido (Boluspor)

Sarı Kartlar: 13.dk.Ümit, 55.dk.Dimov, 58.dk.Burak, 76.dk.Mustafa (Boluspor), 40.dk.Glumac, 45.dk.Doğa (Balıkesirspor)

Maçtan Dakikalar

8.dakika: Özgürcan zor pozisyonda kötü vurdu, top üstten auta gitti.

17.dakika: Mehmet sağ çaprazdan sert vurdu, Gökhan mutlak golü önledi.

21.dakika: Soldan yapılan ortaya Özgürcan zayıf bir kafa vuruşu yaptı, Vukovic rahat bir şekilde topu kontrol etti.

27.dakikadan itibaren Bolusporlu taraftarlar futbolculara tepki gösterip, “Yönetim İstifa” tezahüratları yapmaya başladı.

37.dakika: Soldan yapılan ortaya Oto’o kafayı vuramayınca Balıkesirspor golden oldu.

38.dakika: Guido’nun pasıyla buluşan Batuhan cezasahası sol çaprazında kötü vurdu, top yandan auta gitti. İlk yarı golsüz eşitlikle noktalandı.

52.dakika: Ufuk’un ortasında top Guido’nun önüne düştü, bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta gitti.

54.dakika: Mustafa ortaladı, Ümit Kurt kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.

60.dakika: Mustafa’nın cezasahası dışından attığı sert şutu Vukovic aynı güzellikte kurtardı.

63.dakika (GOOLL): Akabueze içeri ortaladı, boşta kalan topa vuran Guido Boluspor’u öne geçirdi: 1-0.

73.dakika: Özgürcan’ın pasında Bilal’in sert şutu kalecide kaldı.

88.dakika: Mustafa topu taşıdı, müsait durumdaki Akabueze’ye, bu oyuncu da % 100’lük pozisyondaki Özgürcan’a uzattı. Özgürcan geç kalınca, savunma topu kornere gönderdi. Boluspor maçtan 1-0 galip ayrılarak play-off için yarışa “Devam” dedi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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