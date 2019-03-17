Boluspor’da Bahara Umutlu Giriyor…

Stadyum: Bolu Atatürk

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Cem Hanoğlu, Ömer Tevfik Özkoç

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Fink, Akabueze, Ufuk, Özgürcan, Dimov, Guido (87.dk.Burak Bekaroğlu), M.Batuhan (46.dk.Bilal), Burak Asan, Ümit, Mustafa (90.dk.Mutlu)

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt (58.dk.Kethevoama), Nizamettin, Mehmet (72.dk.Sedat), Furkan, Okan, Otoo, A’Beka, Glumac, Doğa, Cumali

Gol: 63.dk.Guido (Boluspor)

Sarı Kartlar: 13.dk.Ümit, 55.dk.Dimov, 58.dk.Burak, 76.dk.Mustafa (Boluspor), 40.dk.Glumac, 45.dk.Doğa (Balıkesirspor)

Maçtan Dakikalar

8.dakika: Özgürcan zor pozisyonda kötü vurdu, top üstten auta gitti.

17.dakika: Mehmet sağ çaprazdan sert vurdu, Gökhan mutlak golü önledi.

21.dakika: Soldan yapılan ortaya Özgürcan zayıf bir kafa vuruşu yaptı, Vukovic rahat bir şekilde topu kontrol etti.

27.dakikadan itibaren Bolusporlu taraftarlar futbolculara tepki gösterip, “Yönetim İstifa” tezahüratları yapmaya başladı.

37.dakika: Soldan yapılan ortaya Oto’o kafayı vuramayınca Balıkesirspor golden oldu.

38.dakika: Guido’nun pasıyla buluşan Batuhan cezasahası sol çaprazında kötü vurdu, top yandan auta gitti. İlk yarı golsüz eşitlikle noktalandı.

52.dakika: Ufuk’un ortasında top Guido’nun önüne düştü, bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta gitti.

54.dakika: Mustafa ortaladı, Ümit Kurt kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.

60.dakika: Mustafa’nın cezasahası dışından attığı sert şutu Vukovic aynı güzellikte kurtardı.

63.dakika (GOOLL): Akabueze içeri ortaladı, boşta kalan topa vuran Guido Boluspor’u öne geçirdi: 1-0.

73.dakika: Özgürcan’ın pasında Bilal’in sert şutu kalecide kaldı.

88.dakika: Mustafa topu taşıdı, müsait durumdaki Akabueze’ye, bu oyuncu da % 100’lük pozisyondaki Özgürcan’a uzattı. Özgürcan geç kalınca, savunma topu kornere gönderdi. Boluspor maçtan 1-0 galip ayrılarak play-off için yarışa “Devam” dedi.