Haber: Erdal Tanrıverdi

Bugün Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı bilgilendirme toplantısında basına açıklamalarda bulunurken Ozan Karabacak`ın Tokatspor ile anlaşmak üzere olduğunu söyledi. Kiralık giden oyuncuları takip edeceklerini vurgulayan Çarıkcı İsmail Yıldırım, Tunahan Çiçek, Cumali Bişi ve Berat Tosun`unda kulüp arayışları içerisinde olduklarının bilgisini verdi. Genç oyuncu Ozan Karabacak`ın prensipte anlaştığı Tokatspor 2.Lig kırmızı grupta mücadele ederken alt sıralardan kurtulmak istiyor.