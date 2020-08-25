Boluspor’da bir imza daha

Haber: Volkan Yılmaz

Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Boluspor’da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Daha dış transferde 4 isimle anlaşan kırmızı beyazlılar son olarak geçtiğimiz sezon Memenspor’da forma giyen Ali Keten ile resmi sözleşme imzaladı.

Kırmızı beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Menemenspor forması giyen Ali Keten ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Ali Keten'i tanıyalım:

13 Ocak 1996 Nevşehir doğumlu olan Ali Keten, Belediye Derincespor'da futbola başladı. Daha sonra Körfezspor'a transfer olan genç defans oyuncusu, Derincespor Kulübü'nde profesyonel oldu. Ardından Kocaelispor ve Menemenspor takımlarında oynayan Ali Keten, 25 kez TFF 1. Lig maçında forma giydi. 109 kez TFF 3. Lig maçına çıkan Keten, 5 kez Türkiye Kupası maçı oynadı.”