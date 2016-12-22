HABER: S. Özge YÜCEL Haftasonu Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak kırmızı beyazlı ekip bombayı patlatmak üzere. İspanya`dan birkaç oyuncu ile görüşen Bolusporlu yöneticilerde ilk hedef Nabil EL Zhar. Liverpool, Paok, Levante ve Las Palmas gibi takımlarda forma giyen Faslı oyuncu için tüm imkanları yoklayan transfer komitesinin amacı Boluspor`un TFF 1.Ligde ikinci yarıda fırtına gibi esmesi. Maddi imkanları sonuna kadar zorlaması beklenen bu trasferde tek sorun maliyet. Orta sahanın sağında ve solunda oynayabilen 30 yaşındaki futbolcu El Zhar forvet arkasında da görev alabiliyor. Boluspor yönetimi bu ismin olmaması durumunda İspanya`da başka bir oyuncuyu da ikinci alternatif isim olarak tutuyor.