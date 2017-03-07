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07 Mart 2017 Salı
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    • Boluspor’da büyük skandal!

    Boluspor U 19 takımına devre arasında alt yapı sorumlusu Metin Kumaş tarafından getirilen Yılmaz Özen, aldığı 15 günlük ceza ile gündeme geldi. Bundan evvel alt yaıdaki gençleri eğitici olarak çalıştığı dönemde de ceza alarak sahaya giremeyen Antrenör Yılmaz Özen, kısa sürede cezalı oyuncuyu oynatarak yeniden ceza alması kafalarda soru işaretine neden oldu.

    07 Mart 2017 Salı 08:03
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    Boluspor’da büyük skandal!

    Haber: Esra Öztürk

    Devre arasında yönetimin radikal kararla alt yapıda yaptığı değişiklik sonrası, galip geldiği karşılaşmayı hükmen 3-0 mağlup olarak tescil edildi. Eğitimci olan Antrenör Yılmaz Özen’in kendisinin ve yardımcısının aldığı cezanın yanı sıra Boluspor kulübüne de para cezası verildi. Boluspor U-19 takımı AFDK’dan açıklanan karara göre Konyaspor maçında cezalı oyuncu oynattığı için 3-0 hükmen mağlup ilan edildi. Boluspor maçtan 1-0 galip ayrılmıştı. Konu hakkında alt yapı sorumlusu ve yönetimin yapacağı açıklama merakla bekleniyor.

    AFDK’dan yapılan açıklamaya göre Boluspor Kulübü skandal bir olaya imza attı. Konya maçında cezalı oyuncu oynatan kulübe 3-0 hükmen mağlubiyet cezası verildi. Bu cezanın yanında futbolcu Onur Zengin, Teknik Sorumlu Yılmaz Özen ve antrenör Bora Şekerci de cezalardan nasibini aldı. Diğer yandan Geredespor Kulübü’nün ise Zeytinburnu 1957 maçı dolayısıyla savunma vermesine karar verildi. AFDK’dan açıklanan kararlar şöyle: “

    134-Onur ZENGİN (Bolu Spor Klb. Fut.) hakkında; 22.02.2017 tarihinde oynanan Bolu Spor - Atiker Konya Spor Bölgesel Gelişim Ligi U-19 müsabakasında ceza süresinin dolmasını beklemeden müsabakada görev alması nedeni ile takdiren 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesine,

    135-Bora ŞEKERCİ (Bolu Spor Klb. Ant.) hakkında; 22.02.2017 tarihinde oynanan Bolu Spor - Atiker Konya Spor Bölgesel Gelişim Ligi U-19 müsabakasında cezalı oyuncuya müsabakada görev vererek talimatlara aykırı harekette bulunması nedeni ile takdiren 15 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine,

    136-Yılmaz ÖZEN (Bolu Spor Klb. Tek. Sor.) hakkında; 22.02.2017 tarihinde oynanan Bolu Spor - Atiker Konya Spor Bölgesel Gelişim Ligi U-19 müsabakasında cezalı oyuncuya müsabakada görev vererek talimatlara aykırı harekette bulunması nedeni ile takdiren 15 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine,

    137-Bolu Spor Klb. hakkında; 22.02.2017 tarihinde oynanan Bolu Spor - Atiker Konya Spor Bölgesel Gelişim Ligi U-19 müsabakasında cezalı oyuncu oynaması ile talimatlara aykırı harekette bulunulması nedeni ile 3-0 hükmen mağlubiyet cezası verilmesine,

    66-Gerede Spor Klb. hakkında; 01.03.2017 tarihinde oynanan Gerede Spor -Zeytinburnu 1957 Klt. Dayn. Spor BAL müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı harekette bulunulması nedeni ile savunma istenmesine,”

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, U, 19, Takımına, Devre

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