Boluspor’da Cebrail Sesleri

Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı’nın altını çizdiği sol bek transferinde en güçlü adayın Fenerbahçe’nin oyuncusu Cebrail Akbulut olduğu iddia edildi.

Boluspor’da Cebrail Sesleri

Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı’nın vurguladığı sol bek transferi için Fenerbahçe’nin altyapısından yetişen bu yıl A takıma yükselen Cebrail Akbulut ile temasa geçildiği öne sürüldü.

Cebrail Akbulut kimdir?

15 Ekim 2001 Bayburt doğumlu olan Cebrail Akbulut, Arasspor altyapısında yetişti. Ardından 2*14 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer edildi. Sol bek mevkisinde oynayan Cebrail Akbulut, Fenerbahçe U-21 takımının futbolcusu. 1.78 boyunda ve 69 kilo olan Cebrail Akbulut, Fenerbahçe U-21 takımıyla bu sezon 16 maçta forma giydi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı bir açıklamada, ''Cebrail Akbulut ismini ilerleyen zamanlarda çok duyacaksınız'' demişti.

Esra Perçin

Esra Perçin

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