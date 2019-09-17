Boluspor’da Cihat Arslan iddiası

Haber: Erdal Tanrıverdi

TFF 1. Lig temsilcimiz Boluspor’da geçtiğimiz gün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısı sonucu ligdeki kötü gidişatın faturası teknik direktöre kesildi. Sabah saatlerinde futbolcular ve yöneticilerle vedalaşan Giray Bulak bu hafta sonunda oynanacak Ümraniyespor karşılaşmasında takıma başarılar dileyerek kulüpten ayrıldı. Bulak’ın ayrılmasının ardından kırmızı beyazlı yöneticiler teknik direktör arayışlarına başlarken yeni ismin Cihat Arslan olacağı iddia edildi. Son olarak Bosna Hersek 1.ligi takımlarından Celik Zenica’yı çalıştıran 49 yaşındaki teknik adam 27 Mayıs 2019 tarihinde görevinden ayrılmıştı. Şuanda boşta bulunan Arslan ile kırmızı beyazlıların bir önce masaya oturacağı ve anlaşma sağlandığı takdirde takımı deneyimli teknik adama emanet edeceği iddia edildi. Daha önce 2011-2012 sezonunun ilk yarısında Boluspor’da görev yapan Arslan’ın yardımcılığını da yapan Boluspor Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Hakkı Öztabağ’ın Cihat Arslan’ın yeniden Bolu’ya gelmesi konusunda büyük rol oynadığı iddia edildi.

Hakkı Öztabağ eski hocasını getiriyor iddiası

2011-2012 sezonunun ilk yarısında Boluspor’da Cihat Arslan ile teknik heyette görev yapan Hakkı Öztabağ’ın bu sezonki tüm transferde söz sahibi olduğu iddia edilirken, Cihat Arslan’ı da yeniden Boluspor’a getirmek için girişimlerde bulunduğu ve anlaşmanın kısa sürede sağlanacağı gelen bilgiler arasında.