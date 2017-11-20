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20 Kasım 2017 Pazartesi
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    • Boluspor’da fırtına dönemi

    TFF 1. Lig 12. Hafta karşılaşmasında Boluspor, Gaziantepspor’a konuk oldu. Kırmızı beyazlı ekip deplasmandan 3 – 0’lık skorla ayrıldı.

    20 Kasım 2017 Pazartesi 19:00
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    Boluspor’da fırtına dönemi
    Haber: Semih Baykal
     Boluspor TFF 1. Lig 12. Hafta karşılaşmasında Gaziantepspor’a konuk oldu. Karşılaşmanın boyunca ağırlığını hissettiren Boluspor, maçtan 3 – 0’lık skorla ayrıldı. 
    Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım maça ağırlığını koyamadı. İlk yarıda iki takımda net gol pozisyonlarına giremezken, orta sahadaki karşılıklı top kayıpları vardı. Karşılaşma aynı zamanda sıkça yapılan karşılıklı faullerle sıkça duraksadı.
    İkinci yarıda ise bambaşka bir Boluspor vardı. Oyuna tamamen ağırlığını koyan Boluspor, kanat organizasyonları ile rakip kaleye baskı kuran kırmızı beyazlılar 68’inci dakikada Guido ile aradığı golü buldu. Gol sonrası baskıya devam eden Boluspor kanat organizasyonunda Sefa Yılmaz ile 2 – 0 öne geçti. Maçın son dakikalarında Poepon şık topuk vuruşu ile Boluspor 3 – 0 öne geçti. Karşılaşma Boluspor’un 3 – 0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
    İlk 11’ler
    Boluspor: Gökhan Değirmenci***, Umut Meraş***, Alim Öztürk***, Arapi***, Furkan Şeker***, İrfan Başaran** (Andre Santos** Dk. 57), Guido Koçer****, Sefa Yılmaz*** (Mustafa Durak** Dk. 83), Emre Gültekin*** (Burak Asan** Dk. 86), Poepon***, Bentley***
    Gaziantepspor: Selçuk Özcan**, Şenol Can**, Elyasa Süme**, Hüseyin Polat**, İlker Günaslan***, Zeki Sinanoğlu***, Muhammed İldiz***, Oktay Aydın***, Müslüm Talşik***, Enes Nural***, Yusuf Erdem***
    Sarı Kartlar: Bentley (Boluspor Dk. 10), Elyasa (Gaziantepspor Dk. 32), Hüseyin Polat (Gaziantepspor Dk. 38), Yusuf Emre Gültekin (Boluspor Dk. 45)
    Kırmızı Kartlar: Elyasa (Gaziantepspor Dk. 74)
    Goller: Guido (Boluspor Dk. 67)
    Maçtan Dakikalar
    Karşılaşma Boluspor’un vuruşları ile başladı.
    10’uncu dakikada Boluspor’da, Bentley rakibine yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.
    Karşılaşmada dakikalar 25’i gösterirken iki takımda birbirine üstünlük kuramadı. Orta saha mücadelesi olarak geçen karşılaşmada iki takımda gol pozisyonuna giremedi.
    32’inci dakikada Gaziantepspor’da Elyasa, Sefa Yılmaz’a yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü. Boluspor tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
    34’üncü dakikada Boluspor’un İrfan Başaran ile kullandığı serbest vuruş barajdan döndü. Seken topa gelişine vuran İrfan Başaran’ın şutu yandan dışarı çıktı.
    38’nci dakika Gaziantepspor’da Hüseyin Polat, rakibine yaptığı faul sonrası maçın hakemi tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
    45’nci dakika Boluspor’da Yusuf Emre Gültekin, orta sahada rakibine yaptığı faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı.
    Maçın ilk yarısına 1 dakika ilave edildi.
    Karşılaşmanın ikinci yarısı Gaziantespor’un vuruşları ile başladı.
    52’inci dakikada Boluspor’un sol kanattan atağında Umut Meraş’ın ortasında Sefa Yılmaz’ın kafa vuruşu kalecide kaldı.
    57’inci dakikada Boluspor’da Andre Santos oyuna dahil olurken, İrfan Başaran kenara alındı.
    66’ıncı dakikada Harun Önal oyundan alınırken, Serhat Yılmaz karşılaşamaya dahil oldu.
    67’inci dakikada Boluspor’da Guido’nun sol kanattan yerden sert ortasında ceza sahası alanında karambol oluştu. Ceza sahası alanında oluşan karambolde topa kimse dokunamayınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
    (Gol) 68’inci dakikada Boluspor’un atağında Bentley’in ara pasında topla buluşan Guiodo’nun sol çaprazdan sert şutu ağlara gitti. Boluspor 1 – 0 öne geçti.
    74’üncü dakikada Elyasa Süme, Poepon’a yaptığı hareket sonucu direk kırmızı kart gördü.
    77’nci dakikada Gaziantespor’un kullandığı kornerde Alim’in kafasına çarpan top direkten döndü.
    (Gol) 78’inci dakikada Boluspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Guido’nun ortasında Sefa Yılmaz’ın sağ ayağı ile gelişine vuruşu ağlarla buluştu. Boluspor 2 – 0 öne geçti.
    83’üncü dakikada Sefa Yılmaz kenara gelirken, Mustafa Durak oyuna dahil oldu.
    85’inci dakikada Boluspor’da Guido’nun sert vuruşu üstten dışarı çıktı.
    86’ncı dakikada Yusuf Emre kenara gelirken, Burak Asan oyuna dahil oldu.
    87’inci dakikada Boluspor’un yine sol kanattan geliştirdiği atakta gelen ortaya Poepon’un volesi yandan dışarı çıktı.
    88’inci dakikada Boluspor’un sol kanattan atağında Umut Meraş’ın yerden ortasında Poepon şık topuk vuruşu ile takımını 3 – 0 öne geçirdi.
    Maçın sonuna 1 dakika ilave edildi.
    Karşılaşma Boluspor’un 3 – 0 üstünlüğü ile tamamlandı.
    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Lig, 12., Hafta

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