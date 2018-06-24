Haber: Semih Baykal

Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Boluspor forvet bölgesi için yerli ve yabancı bir çok oyuncu ile görüşmelere başladı. Ajansspor’dan Salim Manav’ın elde ettiği bilgiye göre; Boluspor, PEC Zwolle forması giyen Polonyalı futbolcu Piotr Parzyszek ile Groningen’in Hollandalı oyuncusu Lars Veldwijk’i transfer listesine ekledi. Teknik direktör Sait Karafırtınalar’ın Piotr Parzyszek transferinde ısrarcı olduğu öğrenildi.

17 maçta 6 gol, 2 asist!

24 yaşındaki Parzyszek’i geride kalan sezonda PEC Zwolle takımında görev aldığı 17 maçta; 6 gol, 2 asist kaydetti.