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09 Aralık 2018 Pazar
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    • Boluspor’da galibiyet hasreti sürüyor

    Spor Toto 1.Ligin 15.haftasında deplasmanda Hatayspor’un konuğu olan Boluspor, ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan karşılaşmasının ikinci yarısında kalesinde gördüğü iki golle sahadan 2-0 mağlup ayrılarak son 4 haftayı puansız kapatmış oldu.

    09 Aralık 2018 Pazar 16:04
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    Boluspor’da galibiyet hasreti sürüyor

    Spor Toto 1. ligde 9'uncu haftadan bu yana kabus gibi günler geçiren Boluspor Hatay deplasmanında da bu kötü günlere dur diyemedi. Kırmızı beyazlılar ağır zeminde oynanan maçta rakibine 2-0 mağlup olarak Boluspor camiasını üzmeye devam ediyor. Boluspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar, Hatayspor karşısına; Gökhan, Uğur, Dimov, Ümit, Ufuk, İshak, Burak, Akabueze, İsmail Haktan, Guido, Etoundi on biri ile çıktı. Kırmızı beyazlıların yedek kulübesinde ise, Gökhan, Berkay, Billal, Mutlu, Özgürcan, Batuhan, Hayrullah yer aldı.

    Hatayspor ise, Boluspor karşısına; Akın, Yusuf Abdioğlu, Sadi, Mesut Çaytemel, Murat, Kubilay, Diallo, Selim, Gökhan Karadeniz, Caner, Hamza Gür on biri ile çıktı. Boluspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar il on birde tek oyuncu değişikliğine gitti. Karafırtınalar, Hayrullah’ın yerine Uğur Akdemir’e formayı verdi.

    Lige iyi bir başlangıç yapmasına rağmen aynı başarıyı 9'uncu haftadan bu yana gösteremeyen Boluspor seri mağlubiyet serisine Hatayspor maçında da son veremedi. Sakatlıkları devam eden Melih, Mustafa Durak, Diarra, Umut Gündoğan ve Yusuf Emre Gültekin 'den yoksun bu maça giden Boluspor ilk yarısı golsüz sona eren maçta ne pozisyon bulabildi ne de rakibi ile mücadele edebildi. Hatayspor'un golleri ikinci yarıda Gökhan Karadeniz atarken, yediğimiz ikinci golde zeminin azizliğine uğrayan kalecimiz Gökhan Değirmenci inanılmaz bir hata yaptı. Rakip kalede hiç etkili olamayan kırmızı beyazlılar taraftarına yine saç baş yoldurdu. 26 puanda kalan temsilcimiz haftalar süren kötü gidişatına dur diyemezken, ev sahibi ekip 23 puana yükselerek Boluspor ile aradaki puan farkını 3'e indirdi.

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1.Ligin, 15.haftasında, Deplasmanda

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