Haber: Semih Baykal

Kulüp Başkanlığına 2016 yılında Necip Çarıkçı’nın seçilmesinin ardından tekrar büyük bir ivme yakalayan Boluspor, geçtiğimiz iki sezonda play off’lara katılmaya hak kazandı. Ancak iki sezonda da play offlar da istediği galibiyetleri alamayan Kırmızı Beyazlılar Süper Lig şansını elinden kaçırdı. Yeni sezonda Başkan Necip Çarıkçı, takımını Süper Lig’e çıkartmak için transfer çalışmalarına başladı. Kırmızı Beyazlılarda bugüne kadar başta Andre Santos olmak üzere sözleşmesi biten 12 oyuncuyla yollar ayrıldı.

Boluspor’dan ayrılan oyuncular şunlar; Stoper Renato Arapi(30 maçta 1 gol), Andre Dos Santos(29 Maç 3 gol 3 asist), Furkan Şeker(27 Maç 1 asist), Caner Cavlan(15 maç 1 gol), Ertuğrul Taşkıran(6 maç 10 gol yedi), Ahmethan Köse, Alim Öztürk(21 maç), Özgür İleri(25 Maç), İrfan Başaran(30 maç 3 gol 1 asist), Göksu Alhas(17 maç 1 asist), Sefa Yılmaz(21 maç 2 gol 2 asist) ve Pedro Franco(14 maç 1 gol). Bu istatistiklerde futbolcuların Türkiye Kupasında forma giydikleri maçlarda yer almaktadır.

Öte yandan Kırmızı Beyazlılar giden oyuncuların yerini doldurmak için şu ana kadar 5 transfer yaptı. Boluspor’da transfer sezonunda ilk olarak Darıca Gençlerbirliği’nden 25 yaşındaki Kaleci Gökhan Köstereli’yi ve 23 yaşındaki Hayrullah Bilazer’i 2 yıllığına kadrosuna kattı. Transfer çalışmalarını sessiz sedasız sürdüren Kırmızı Beyazlılar, gece operasyonuyla Galatasaray da forma giyen Umut Gündoğan’ı da 2 yıllık anlaşmaya transfer etti. Boluspor son olarak, Manisaspor’da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Billal Sebaihi’yi 2 yıllığına, Rot- Weiss Erfurt forması giyen 28 yaşındaki Berkay Dabanlı’yı da bir yıllığına kadroya kattı. Kırmızı Beyazlılar, ayrıca iç transferde de 3 oyuncuyla sözleşme yeniledi. Boluspor, Cengiz Umut Meraş, Yusuf Emre Gültekin ve Mustafa Durak ile imzaladı. Başkan Necip Çarıkçı, Bir sağ bek bir santrafor, bir de stoper daha alacaklarını söyleyerek, 3 tane daha genç futbolcu alacağız dedi ve toplam 11 transfer ile işi bitireceğini açıkladı.