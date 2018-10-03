HABER:Gökhan Aksoy

Spor Toto 1.Ligde geride kalan 7 haftada 6 galibiyet 1 beraberlik alarak topladığı 19 puanla lider Gençlerbirliği’nin ardından ikinci sırada bulunan Boluspor, ligin 8.haftasında sahasında oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Karaçayır Spor Tesisleri’nde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı beyazlılar ısınmanın ardından yenileme çalışması yaptı. Daha sonra 5’e 2 pas çalışması yapan kırmızı beyazlılar antrenmanı stretching ile tamamladı. Boluspor’da son oynanan İstanbulspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Uğur Akdemir ile Guido Koçer antrenmanda yer almadı.