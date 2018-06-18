Boluspor’da bayram sonrası hareketli saatler başlıyor. Yeni sezon transfer çalışmalarını gizli bir şekilde bire bir görüşerek sürdüren Başkan Necip Çarıkçı, üç isme kırmızı beyazlı formayı giydirmenin hesaplarını yapıyor. Renato Arapi ve Alim Öztürk’ün ayrılmasının ardından savunma hattında büyük bir boşluk oluşan kırmızı beyazlılarda yönetim önceliği savunmaya verdi. Geçen sezon kiralık olarak Elazığspor forması giyen bonservisi Evkur Yeni Malatyaspor’da bulunan Murat Akça ve Almanya üçüncü lig takımlarından Erfurt forması giyen 27 yaşındaki stoper Berkay Dabanlı için girişimlerde bulunan Başkan Çarıkçı ve yönetiminin transfer görüşmelerinde büyük mesafe kat ettiği öğrenildi. Ayrıca hücum hattına da transfer yapmayı planlayan kırmızı beyazlılar geçen sezon Manisaspor’da forma giyen Bilal Sebaihi ile de prensip anlaşmasına vardı. Bilal Sebaihi Manisaspor’da 25 resmi maça çıkarken toplamda 4 gol atıp 5’te asist yaptı.