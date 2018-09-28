HABER:Esra Öztürk

Spor Toto 1.Ligde geride kalan 6 haftada 5 galibiyet 1 beraberlik alarak topladığı 16 puanla lider Gençlerbirliği’nin ardından ikinci sırada bulunan Boluspor, ligin 7.haftasında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Karaçayır Spor tesislerinde Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı öğrenildi. Kırmızı beyazlılar bugün sabah saatlerinde İstanbul’a gidecek ve son antrenmanını maçın oynanacağı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda yapacak.