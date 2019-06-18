Boluspor’da Hedef Pote

29 gol atarak sezona damga vuran Altaylı Paxiao ve Adana Demirspor’dan ayrılan eski kral Pote transferin yıldız isimleri. Süper Lig’i hedefleyen takımlar iki yıldız için adeta yarış halinde.  Boluspor’un hedefinde Pote var.

Boluspor’da Hedef Pote

Haber: Esra Öztürk

Süper Lig’de olduğu gibi 1. Lig’de de transfer bugün resmen başlıyor. Gündemde en çok konuşulan ise iki isim var. Birisi 29 gol atarak rekor kıran, gol kralı olan Paixao, diğeri ise Adana Demirspor’la yollarını ayıran Mickael Pote... Yeni sezonda iddialı kadrolar kurup Süper Lig’e yükselmeyi hedefleyen takımların listesinin en başını iki yıldız süslüyor. Teknik direktör Ümit Özat’la girdiği oruç polemiği nedeniyle gözden çıkarılan ve takım bulması istenen Pote için Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor ve Boluspor’un son derece istekli olduğu vurgulandı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
U11 ve U12’de Kupalar Özcan’dan…
U11 ve U12’de Kupalar Özcan’dan…
  1. Spor

banner129