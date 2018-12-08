HABER:Gökhan Aksoy

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına dün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Ligde 26 puanla dördüncü sırada yer alan ve ligin 15. haftasında deplasmanda 9 Aralık Pazar günü Hatayspor ile karşılaşacak olan kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde dün antrenman yaptı.Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetimindeki idman, ısınmanın ardından 5'e 2 pas, dar alan, duran top ve gol vuruşu çalışması ile sona erdi. Kırmızı beyazlılar geride kalan üç haftada aldığı üç mağlubiyetle süper lig yolunda ağır bir yara alırken, deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor’u devirerek ligde yeniden bir çıkış arayacak.