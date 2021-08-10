Boluspor’da iki yabancı ile yollar ayrıldı

Haber: Yasin Bilgi

Yeni sezonun başlamasına kısa süre kala Beypiliç Boluspor’da 2 oyuncu ile yollar ayrıldı. Kırmızı beyazlılarda geçtiğimiz sezon başı takıma katılan Marlon Matheus da Silva ve Nemanja Mihajlovic ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Boluspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; “Kulübümüz, Profesyonel Futbolcular Marlon Matheus da Silva ve Nemanja Mihajlovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Marlon Matheus da Silva ve Nemanja Mihajlovic’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021, 11:23