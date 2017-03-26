Haber: Aysun Beykoz

Boluspor'da kaleci Erdi ile yollar ayrılacağı iddia edildi.Geçtiğimiz hafta oynanan Giresunspor maçının ardından Soner'in kadro dışı kalmasından sonra şimdi de ikinci kaleci Erdi ile yollar ayrılıyor. Genç kaleci yönetime ayrılma isteğini dile getirirken, yönetim kurulu da bu konuda Erdi'ye olumlu cevap verdiği iddia edildi. Kırmızı beyazlı yönetimin Pazartesi günü resmi açıklamayı yapacağı söylendi.

Performansı ile çok tartışıldı

Boluspor’da özel yaşantısı ve performansı ile taraftarların hedefi haline gelen, Soner’in kadro dışı kalması sonrası 3.kaleci durumuna düşen Erdi Yokuşlu ile yollar ayrılıyor. Bu gelişme üzerine Boluspor kalesi Melih’e kalırken, yedek kulübesinde ise genç isim Sabri Can yer alacak. Bu durum da camiayı tedirgin ediyor. Diğer yandan alınabilecek kötü sonuçları da düşünen yönetim hocanın gitme ihtimaline karşın Soner ile yolları ayırmıyor. Soner’in altyapıyla idmana çıkmasına karar veren yönetim, hocanın gitmesi halinde Soner’i tekrar kaleye geçirme ihtimalini açık tutuyor.