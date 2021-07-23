Boluspor’da Kampın 2. Etabı başladı

Haber: Aysun Beykoz

Kırmızı-beyazlı futbolcular, bayramın 3. günü saat 17.30 'da Boluspor Tesislerinde ’nde Başkan Abdullah Abat ve yönetimi, Teknik direktör Reha Erginer ve futbolcular ile bayramlaşma yaptıktan sonra, Teknik direktör Reha Erginer yönetiminde saat 18.00’de yapılan antrenmanda ısınma koşusunun ardından çalışma, dinamik ısınma, koordinasyon ve denge çalışmaları yapıldı.

Antrenman 5’e 2 çalışmaları ve geniş alan oyunları ile son buldu. Kırmızı-beyazlılar, bugün yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.