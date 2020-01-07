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Boluspor’da Keyifler Yerinde

İlk yarıyı düşme hattında bitiren Boluspor sezon hazırlıklarına Antalya’da devam ederken, takımda morallerin yerinde olduğu gözleniyor.

Boluspor’da Keyifler Yerinde

Haber: C.Kutay Aykan

Teknik Direktör Osman Özköylü idaresinde yeni transferlerin ve yönetimin de gelişiyle birlik beraberlik ortamı oluştu. Oluşan sıcak hava futbolcuların ve teknik heyetin de yüzünü güldürdü. 2.yarı hazırlıklarını ara vermeden sürdüren Boluspor’da yüzlerin gülmesi taraftarların da Osmanlıspor maçı öncesi umutlanmasını sağladı. Kırmızı-beyazlılarda Mustafa Eskihellaç, Mustafa Durak ve Ümit Kurt’un devam eden sakatlıkları dışında kamp çalışmalarında her şeyin yolunda gittiği gözlemleniyor. Boluspor bugün yapacağı idmanla Osmanlıspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Esra Perçin

Esra Perçin

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