BOLUSPOR’DA KONGREYE DOĞRU

Haber: Birol Ertunç

Boluspor taraftar grupları geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Sn: OKTAY ERCAN dışında çıkacak hiçbir ismi, adayı kesinlikle tasvip etmiyoruz ve desteklemiyoruz" demişlerdi. İş adamı Oktay Ercan'ın şirketleşme şartı zor gibi görünse de yaklaşan kongre öncesi henüz resmi ve net bir açıklama yok.

Cavit Demir liste cebinde geziyor

Kırmızı beyazlı ekibin ilk kongresinde adaylığını açıklayan iş adamı Cavit Demir bu kongrede resmen tek aday olurken, ikinci kongrede aday olup olmayacağı henüz belli değil. Demir'in hazır olan yönetim listesinin cebinde olduğu, cumartesi günü yapılacak kongre öncesi "devam" diyebileceği öğrenildi. Yani Boluspor cumartesi günü başkansız yönetimsiz kalmayacak!

Oktay Ercan "Şirketleşme olursa satın alırım" dedi ama!

Boluspor taraftarının desteklediği ancak şirketleşme şartını öne süren iş adamı Oktay Ercan'ın bu şartı delegeler tarafından kabul edilecek mi henüz belli değil. "Başkanlığa aday değilim ancak şirketleşme olursa Boluspor'u satın alabilirim" diyen Ercan'ın bu teklifi kongrede delegelere sunulacak mı bu da henüz netleşmedi.

Şirketleşme için kaç delege 15 Haziran'da "evet" demeli, onu da bilen yok!

Şirketleşme konusu gündem maddesi olarak kongreye getirilir ve oylamaya sunulmak için 889 delegeden kaçının orda olması imza vermesi ve evet oyunu kullanması gerekiyor henüz bu konuda netleşmeyen bilgiler arasında. Bu kongrede çoğunluk aranmaksızın yeni yönetim seçilecek ancak şirketleşmek için yeterli delege sayısına ulaşılabilecek mi? Kaç delege cumartesi günü kongrede imza vermeli "evet" demeli o da bilinmiyor.

Abat Cuma dedi, hafta başına kaldı

Geçtiğimiz hafta sonu adaylığını açıklayacağı söylenen eski başkan Abdullah Abat'ın cuma günü basın açıklaması yapılacağı belirtilmişti. Abat'ın mevcut yönetimden destek aldığı, eski yöneticilerinde destek verdiği söylense de Boluspor taraftar gruplarının sadece Oktay Ercan'a destek veririz demesi kafaları oldukça karıştırdı. Başkan adayı olacağı söylenen Abat'ın basın açıklamasının yurt dışına gideceği ve bazı önemli görüşmeler yapacağı söylemesi nedeniyle ertelendiği belirtildi. Çalışmalarına devam eden Abat'ın konuyla ilgili bir basın açıklaması yapması bekleniyor.

Başkan Çarıkcı ve ekibi sessizliğini koruyor.

Mevcut yönetimden ve başkan Necip Çarıkcı'dan henüz bir ses yok. 12 sezondur bu ligde mücadele eden Boluspor'da başkan Necip Çarıkcı tam 7 sezonda Boluspor'un başındaydı. Daha öncesi amatöre düşen Boluspor'u önce 2. lige daha sonra 1. lige çıkarmayı başardı. Son 3 yıllık performansı 2 Play Of olsa da, bu camiayı tatmin etmedi. Borç bilançosu ve şampiyonluk sözünün yerine gelmemesi ise şu anda eksileri. Başkan Çarıkcı ve ekibinin gelişmeleri takip ettiği, kongre gününe kalmadan bir karar vermeleri bekleniyor.

Özcan pek karışmıyor