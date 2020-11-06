Boluspor’da koronavirüs şoku

Haber: Ceylan Beykoz

8 Kasım Pazar günü deplasmanda Akhisarspor’la karşılaşacak Beypiliç Boluspor’da yapılan koronavirüs testlerinden kötü haber geldi. Testler sonucuna göre 3 futbolcu ve 3 personelin pozitif çıktığı açıklandı. Konuyla ilgili Beypiliç Boluspor’dan yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımımız teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan covid-19 testleri sonrasında, 3 futbolcumuz ve 3 kulüp çalışanımızın testi pozitif çıkmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımız ve kulüp çalışanlarımızın takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020, 12:31