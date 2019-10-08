Boluspor’da Köstebek Aranıyor

Haber: Birol Ertunç

Kulüp içinde konuşulanların özellikle bazı kesimlere nasıl gittiğini merak eden Necip Çarıkcı köstebeğin peşine düştü. Başkan Necip Çarıkcı’nın yakın çevresine konuyu anlatırken hayretler içinde kaldığını ve bazı kişilerin içerden Boluspor'a zarar vermek istediğini ifade ettiği kaydedildi. Çarıkcı’nın kulübün gizli kalması gereken bilgilerini kasıtlı olarak sızdırıldığını düşündüğünü yakın çevresine sürekli söylemesi gözlerden kaçmıyor. Bakalım her yıl aynı krizle karşı karşıya kalan Boluspor camiası bu yıl bu köstebeği bulabilecek mi? Necip Çarıkcı’yı çok sinirlendiren olayın perde arkası çözülebilecek mi? İlerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz…