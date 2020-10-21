Boluspor’da Koşukavak sesleri!

Haber: Aysun Beykoz

İstanbulspor, Bursaspor ve Altay'ı çalıştıran ve bir dönem adı Fenerbahçe ile anılan Yalçın Koşukavak'a Ümraniye ve Trabzonspor'dan sonra da Boluspor'un da talip olduğu konuşuluyor. Özellikle son günlerde taraftarın Koşukavak'ın gönderisi altına sosyal medyadan yaptığı çağrıların ardından, şimdide Trabzonspor’un da sosyal medya hesaplarında taraftarın ısrarı gittikçe büyüdü. Boluspor ve Ümraniyespor'un da oldukça istekli olduğu ve tekliflerini ilettiği gelen ilgiler arasında.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020, 19:50