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12 Aralık 2017 Salı
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    • Boluspor’da Mutlu galibiyet

    TFF U – 21, 1. Ligde mücadele eden Boluspor takımı ligin 15.haftasında İstanbulspor ile karşılaştı. İstanbul’da oynanan mücadeleyi Boluspor takımı 1-0 kazandı.

    12 Aralık 2017 Salı 11:32
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    Boluspor’da Mutlu galibiyet

    Haber: Gönül Olutürk

    TFF U – 21, 1. Liginin 15.haftasında Boluspor takımı İstanbulspor’a konuk oldu. 8 Aralık Cuma günü saat 13.00’da İstanbul Bahçelievler İl Özel İdare tesislerinde oynanan mücadeleyi Boluspor takımı ile 1-0 kazandı. Boluspor U – 21 takımının galibiyet golünü Mutlu Güler kaydetti. Bu galibiyetle puanını 24’e çıkaran Boluspor 4.sıraya yükselirken, İstanbulspor ise 20 puanla 11.sırada kaldı. Boluspor U – 21 takımı ligin 16.haftasında Eskişehirspor’u konuk edecekken, İstanbulspor ise Adanaspor’a konuk olacak. Maça Boluspor takımı etkili başlayan taraf oldu. Maçın ilk dakikalarında etkili oyun sergileyen Boluspor takımı yakaladığı gol pozisyonlarından yararlanamadı. İstanbulspor U – 21 takımı ev sahibi avantajını kullanarak maçta öne geçmek için baskılı oyun sergilese de ürettiği pozisyonları Boluspordefansı uzaklaştırdı. İlk yarının ortalarında iki takımda pozisyonlar üretse de golle sonuçlanmadı. İlk yarının kalan dakikalarında da gol olmayınca devre arasına 0-0 eşitlikle girildi. ikinci yarıda etkili oyununu sürdüren Boluspor takımı gol bulmak için rakip kalede ataklarını sıklaştırdı. Maçın 53.dakikasında Boluspor’un geliştirdiği atakta Mutlu topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Kalesinde golü gören ev sahibi takım İstanbulspor U – 21 takımı beraberlik golü için baskılı oynamaya başladı. Baskı oyun oynayanİstanbulspor’un rakip kalede ürettiği pozisyonlardan yararlanamadı. Maçın ilerleyen dakikilarında iki takımda ürettiği pozisyonlardan yararlanamadı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadeleyi Boluspor U -21 takımı 1-0 kazandı.

    Hakemler: Ozan Ergün, Furkan Çoban, Alperen Aksu, Oğuzhan Talha Karakuş

    İstanbulspor U - 21: ** Emirhan Emir, ** Sait, ** Alperen Mehmet, ** Mehmet, ** Hakan, Tolgahan, ** Fatih, ** Emirhan Korkmaz, ** Muhammet İkbal, ** Tolga, ** Mustafa

    Boluspor U – 2: ** Efe, ** Oğuzhan, ** Hakan, ** Burak, ** Emin Kaan, *** Mutlu, ** Yaşar Kaan, ** Kutay, ** Emre, ** Mustafa Mert, ** Muhammed Şura

    Gol: 53.dk Mutlu (Boluspor U – 21 )

    Sart Kartlar: 34.dk Tolga, 46.dk Mehmet, 56.dk Sait (İstanbulspor U – 21), 46.dk Emre, ** 57.dk Burak, 79.dk Kaan (Boluspor U – 21)

    Anahtar Kelimeler: TFF, U,, 21, 1.

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