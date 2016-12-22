Haber: Esra ÖZTÜRK



Kırmızı beyazlı ekipte Şanlıurfaspor mağlubiyetinin üzüntüsü yaşanırken Santos haberi ile birkez daha sarsıldı. Geçtiğimiz hafta içerisinde antrenmanda sakatlanan ve tedavi uygulanan Brezilyalı yıldız oyuncu Urfa maçına yetiştirilirken maçta tekrar sakatlanarak oyun dışına çıkmıştı. Devre arasında oyundan alınan tecrübeli oyuncu bugün yapılan idmanda yer almazken tedavi için Ankara’ya gittiği öğrenildi.

Hafta sonu oynanacak Yeni Malatyaspor maçına Santos’u yetiştirmeye çalışan teknik heyette aksi bir durumda nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu.