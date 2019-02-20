Boluspor’da sakatlık şoku

Haber: Gökhan Aksoy

Boluspor Kulübü 18 Şubat Pazartesi günü ligin 23. haftasında konuk edeceği Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdüğü antrenmanda Özgür Can Özcan sakatlandı. Sakatlığın ardından tedavi altına alınan tecrübeli oyuncunun üçüncü el parmağında kırık olduğu tespit edildi. Oyuncunun durumu ile gerçekleştirilecek kontrollerin ardından kazacağı belirtildi. Sakatlık ile ilgili olarak Boluspor Kulübü resmi internet sitesinde yaptığı duyuruda “Profesyonel Futbol Takımı oyuncumuz Özgür Can Özcan'ın 18 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilen antrenmanda üçüncü el parmağında kırık tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun parmağına ilk tedavi uygulanmış olup, yapılacak kontrollerin ardından durumu netlik kazanacaktır” ifadelerine yer verdi.