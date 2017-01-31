Haber: Erdal Tanrıverdi

Daha önce 9 ismi takımdan gönderen kırmızı beyazlılarda Murat Yıldırım ayrılan 10. isim oldu. Boluspor konuda henüz resmi açıklama yapmazken yarın bu ayrılığı duyurması bekleniyor. Murat Yıldırım son oynanan Elazığspor maçının kadrosunda yer almamıştı.

Ara transfer döneminde yoğun mesaide bulunan kulüp yönetimi, Antalyaspor’dan Kadir Bekmezci, Giresunspor’dan Guido Koçer, Sivasspor’dan Musa Sinan Yılmazer, Heerenveen takımından Mitchell te Vrede, Şanlıurfaspor’dan Ramazan Sal, Akhisar Belediye Abdulkadir Özdemir, Heart of Midlothian’dan Alim Öztürk ve Odds BK takımından Chukwuma Akabueze’yi renklerine bağladı.

Devre arası transfer döneminin en hareketli kulübü olan Boluspor`da 10 oyuncu giderken yerlerine 9 oyuncu transfer edildi.

İşte yeni adresi!

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden orta oyuncusu Murat Yıldırım, Samsunspor, Büyükşehir Gaziantepspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile görüşme gerçekleştirdi.

Deneyimli futbolcunun eski teknik direktörü İrfan Buz ile görüştüğü ve Yeni Malatyaspor'a bu sebeble sıcak baktığı ifade edildi. Gece Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ile görüşen Murat'ın maddi konularda anlaşma sağladığı ve Yeni Malatyaspor ile resmi sözleşme imzaladığı belirtildi.