Haber: Faruk Çidem

Kırmızı beyazlılarda sezon başında transfer edilen ve ikişer yıllık mukavele imzalan Tunahan Çiçek ve İsmail Yıldırım teknik heyetin raporu doğrultusunda kendilerine teşekkür edilip takım bulmaları istenmişti. Ancak Bolusporlu yöneticiler ile anlaşamayan iki gurbetçi oyuncu takımdan ayrı olarak Bolu`da antrenmana çıkıyorlar. Önce U21 takımı ile idmanlara çıkan ikili daha sonra antrenör eşliğinde ayrı olarak çalışmalarını sürdürdüler. Tunahan ve İsmail`in takım bulamamaları sonucunda ikisinin de U21 ile sezonun kalanında idmana çıkması bekleniyor.

Bilindiği üzere sezon başında aynı şekilde Kemal Tokak’a takım bulması istenmiş ancak tecrübeli savunma oyuncusu Boluspor’da kalmayı tercih ederek U21 takımı ile çalışmalarını devam ettirmişti.