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Son olarak Adanademirspor maçında 3 puan alan ve yaklaşık 40 günlük galibiyet hasretinde Sivasspor maçında son veremeyen Boluspor`da Teknik Direktör Fuat Çapa ile yolların ayrılacağı kamuoyuna yansıdı. Yönetimden ve Teknik heyetten henüz açıklama gelmezken önümüzdeki günlerde kırmızı beyazlılarda hareketli saatler yaşanması bekleniyor.

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