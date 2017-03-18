Haber: Aysun Beykoz

Boluspor, TFF 1. Lig’in 25. Haftası’nda evinde Giresunspor’u konuk etti. Karşılaşmadan 4 – 1 Boluspor’un üstünlüğü ile tamamlanırken, maç sonu Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa basına açıklamalarda bulundu.

Açıklamaların ardından kendisine takımın 1. kalecisi Soner Şahin’in son durumu sorulması üzerine Çapa kendisinin kadro dışı bırakıldığını belirtti. Çapa “Soner kadro dışı kaldı. Bu geç alınmış bir karar. Bu durum ise ben burada olduğum sürece devam edecek” ifadelerini kullandı