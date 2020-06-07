Boluspor’da şok sakatlık

Haber: Volkan Yılmaz

Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda ara verilen liglerin yeniden başlamasına sayılı günler kala TFF 1.Ligde kümede kalma savaşı veren Boluspor hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kırmızı beyazlılar her gün çift antrenman yaparken, dün gerçekleştirilen akşam antrenmanında Gökhan Sazdağı’nın antrenmanda sakatlandığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun kolunda kırık tespit edildiği ve 9 Haziran Salı günü ameliyat olacağı öğrenildi. Ayrıca menisküs ameliyatı geçiren Emirhan Özer’in de kontrollerinin sağlık ekibi tarafından devam ettiği belirtildi.