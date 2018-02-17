Haber: Semih Baykal

Liginde iki hafta aradan sonra evinde Grandmedical Manisaspor’u 3-0 yenerek moral bulan Boluspor’da sakatlıklar can sıkıyor. Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Boluspor’da şu anda 4 oyuncu sakatlandı. Oyuncuların durumu ile ilgili açıklama yapan teknik direktör Sait Karafırtınalar; “Şuanda oldukça sakatımız var. Santos’un kasığında bir problem var. Yusuf’un kasığında bir problem var, Guido’da aynı şekilde. Onun dışında Caner’in topuğunda bir yırtık vardı. 4 tane önemli oyuncudan eksiğiz şuanda” şeklinde konuştu.