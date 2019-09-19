Boluspor’da Tehlike Kapıda

Haber: Aysun Beykoz

9 TAKIMA CEZA GELEBİLİR

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında yapılan incelemeler sonucunda Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları Sportif, Altyapı, Personel, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceleyip 1. ligdeki 9 kulübe ek süre vermişti. Lisans alamayan ekiplerin arasında bulunan Boluspor da eksiklerini tamamlamadığı taktirde para veya puan cezası alabilecek.

GÖZLER TFF'DE

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında değerlendirmelerde bulunup yaklaşık bir ay önce, süper, 1. ve 2. ligde ter döken birçok takıma ek süre verilmişti. Kulüp lisansı alamayan ve eksikleri bulunduğu için ek süreyi iyi değerlendirmek isteyen kulüplerden 5'i ise süper ligde ter döküyor. Denizlispor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Kayserispor takımlarının yanı sıra Eskişehirspor'un da bulunduğu TFF 1. liginde de, Bursaspor, Altay, Balıkesirspor, Adanaspor, Erzurumspor, Osmanlıspor, Menemenspor ve Boluspor takımları eksiklerini tamamlamadıkları taktirde para veya 3 puan silme cezaları alabilecek.