Boluspor’da tek hedef 3 puan

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor tam 1 yıldır deplasmanda 3 puanı bir arada göremedi. Kırmızı-beyazlılar bu süreçte oynadığı 16’sı lig, 3’ü kupa mücadelesi olmak üzere üst üste 19 maçı kazanamadı. Boluspor bu 19 maçın 12’sini kaybederken 7’sinde ise rakipleri ile yenişemedi. Kırmızı beyazlılar için özellikle deplasmanda tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Bu haftada 3 önemli oyuncusundan eksik bir şekilde deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak Boluspor’da tek hedef bu kabusa son vererek İzmir’den üç puanla ayrılmak.

“HER SAHADA HER TAKIMA KARŞI GALİBİYET ALABİLİRİZ”

Bu zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü “1 yıldır süre gelen deplasmanda kazanamamamızın futbolcularımızın üzerinde psikolojik bir baskı olduğunu düşünmüyorum. Baktığınız zaman geçen sezondan 15 oyuncu gitmiş 13 yeni oyuncu gelmiş. Yani geçen seneki durumla şuan ki durumu çok bağdaştırmamak lazım. Geçen sezonki kadrodan burada kalan 5-6 tane oyuncu var. Yani bunun bir baskı oluşturacağını düşünmüyorum. Ama hep söylediğimiz gibi sezon başından beri gelen bazı sıkıntılarımız var. Sahadaki oyun ve mücadele anlamında eksiklerden dolayı istenilen olmadı. Ümraniye maçı bir şanssızlıktı, Balıkesirspor maçı maalesef kazanabileceğimiz maçı eksiklerimiz yüzünden kaybettik. İnşallah bu hafta telafi etmek ve ilk deplasman galibiyetimizi almak için İzmir’e gideceğiz. Ben bu konuda çok inançlıyım, oyuncularıma güveniyorum. Yeter ki son hafta oynadığımız gibi oynayalım. O arzuyu, coşkuyu, mücadeleyi gösterelim. Her sahada her takıma karşı galibiyet alacak kadar iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum” dedi.