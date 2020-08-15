Haber: Volkan Yılmaz

Yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde yapacağı kamp ile başlayacak olan Boluspor’da yeni teknik direktör belli oldu. Birçok isimle görüşen kırmızı beyazlı yönetim son olarak Ümraniyespor’u çalıştıran Ahmet Taşyürek ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Kulübümüz, Teknik Direktör Ahmet Taşyürek ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Taşyürek'in yardımcılıklarını Kazım Akgün, Onur Baş, Gökhan Alaş, Muzaffer Çaylı ve Metin Kantarcı yapacak” ifadelerine yer verildi.

Ahmet Taşyürek'i kimdir?

6 Temmuz 1972 Antakya doğumlu olan Taşyürek, Teknik Direktörlük kariyerine İskenderunspor'da başladı. Daha sonra sırasıyla Kırıkhanspor, Hatayspor, Pendikspor, Şanlıurfaspor ve son olarak Ümraniyespor takımlarında görev aldı.