Boluspor’da yeni teknik direktör belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayacak olan Boluspor’da teknik direktör belli oldu.

Boluspor’da yeni teknik direktör belli oldu

Haber: Volkan Yılmaz

Yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde yapacağı kamp ile başlayacak olan Boluspor’da yeni teknik direktör belli oldu. Birçok isimle görüşen kırmızı beyazlı yönetim son olarak Ümraniyespor’u çalıştıran Ahmet Taşyürek ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Kulübümüz, Teknik Direktör Ahmet Taşyürek ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Taşyürek'in yardımcılıklarını Kazım Akgün, Onur Baş, Gökhan Alaş, Muzaffer Çaylı ve Metin Kantarcı yapacak” ifadelerine yer verildi.  

Ahmet Taşyürek'i kimdir?

6 Temmuz 1972 Antakya doğumlu olan Taşyürek, Teknik Direktörlük kariyerine İskenderunspor'da başladı. Daha sonra sırasıyla Kırıkhanspor, Hatayspor, Pendikspor, Şanlıurfaspor ve son olarak Ümraniyespor takımlarında görev aldı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tüp dükkanında yangın
Tüp dükkanında yangın
  1. Bolu