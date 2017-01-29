Haber: Aysun Beykoz

Boluspor’un ilk 2 şansı devam ederken,kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre hedefinden sapmamak için kanat mevkisine oyuncu almak isteyen Boluspor,Emre kılınç'tan boşalan koltuğu doldurmak için Norveç'te oynayan Nijerya'lı 27 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.Bir iki sıkıntı çözüldükten sonra transferin başarılı bir şekilde sonlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.Transferin sonucu bugün belli olacak. Başkan Çarıkçı'nın geçen hafta bu transfer için yaptığı açıklama ise şöyle olmuştu; “Şuan da 7 futbolcu aldık. Bir kulüp hedefi varsa, ilave yapar. Bu 7 oyuncuyu da ikinci devre hedefimiz olsun diye aldık. Tekrar Boluspor’un ilk 2 şansı devam etmektedir. 6 şansı devam etmektedir. Ve elimizdeki ikinci devre fikstürümüzde Boluspor’dan yanadır. Bunun için belki 1 futbolcu daha alacağız. Yabancı oyuncu. 1 transfer daha olabilir. Bu sene takımımızı, İlk 2 ve ilk 6 şansından eksik bırakmamak istiyoruz. Amaç, hedef bu. Hedefimizden hiçbir sapma yok. Mevkisi ileri kanattır. Sağ ve sol kanattır. Bir futbolcu düşünüyoruz” ifadelerini kullandıç