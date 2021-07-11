Boluspor’da yeni transferler kampa katıldı

Karaçayır’daki kulüp tesislerinde kamp çalışmalarına devam eden Boluspor, sabah antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı beyazlı takımın yeni transferleri de kampa katılarak ilk antrenmana çıktı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanan kırmızı beyazlılar, teknik direktör Reha Erginer yönetiminde sabah antrenmanında sahaya çıktı. Futbolcular, tesisin sahasındaki ısınma koşusunun ardından koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman ayak tenisi ile sona erdi.