Boluspor’dan 3 İmza Daha

Haber: Esra Perçin

Boluspor’un Çatalca’dan transferi kaleci Yavuz Aygün 2, Kırgızistanlı orta saha oyuncusu Shukurov ve Belçika’dan transfer edilen Halil İbrahim Köse ise 2+1 yıllık sözleşmeye imza attılar. İmza töreninde Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, yöneticiler ve basın mensupları hazır bulundu. Törende konuşan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, “Alimardon Shukurov ile 3 yıllık bir mukavele yapacağız. Bir aydan beridir Belçika’da takip ettiğimiz, bildiğimiz 21 yaşında U19 milli takım formasını da giymiş Halil İbrahim Köse ile de anlaşma yapacağız. İnşallah bu iki genç futbolcumuz hem kulübümüze, hem ülkemize hem de ailelerine çok faydalı bir futbolcu olarak Türk futboluna hizmet ederler. Bu iki genç futbolcumuz takımımıza hayırlı olsun. Shukurov ayrıca Kırgızistan A Milli Futbol Takımında da forma giyecek” dedi.

“Formanın hakkını vereceğim”

Kırgızistan A Milli Takımından da davet alan genç yetenek Alimardon Shukurov ise yaptığı açıklamada “Öncelikle başkanımız Necip Çarıkçı’ya, teknik direktörümüz Giray Bulak ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum süre içerisinde her gün gelişimime katkı sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım ve bu formanın hakkını vererek oynayacağıma kendi adıma söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu güzel camiaya geldiğime çok mutluyum”

Belçika’da Club Brugge alt yapısından yetişen genç futbolcu Halil İbrahim Köse ise Boluspor’a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek “Öncelikle başkanımıza, antrenörümüze ve bu transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Boluspor’un başarısı için elimden gelenin en iyisini yapacağım, kalbimle oynayacağım. Hep birlikte başarılı olacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Bir kaleci daha geldi

Ayrıca 23 yaşındaki kaleci Yavuz Aygün ile de sözleşme imzalayan kırmızı beyazlılarda Başkan Necip Çarıkçı “Bugün üçüncü transferimiz. Bu sezon Orduspor’da oynayan 23 yaşındaki kalecimiz Yavuz Aygün ile de 2 yıllık mukavele yapacağız. İnşallah Yavuz’da bundan sonra Boluspor’a kaleci olarak hizmet edecek. Bu transfer kulübümüze hayırlı olsun” dedi.

“Türkiye’de Yavuz Aygün ismini herkes duyacak”

Hedefleri ve hayalleri olduğunu ifade eden genç kaleci Yavuz Aygün ise “Transferde başta başkanımız ve hocamız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hedefleri ve hayalleri olan bir futbolcuyum. Bu doğrultuda Boluspor’u seçtim. İnşallah bu formayla Türkiye’de Yavuz Aygün diye iyi bir kaleci olduğunu herkese kanıtlamak istiyorum” şeklinde konuştu.

İmza töreninin ardından Boluspor Kulübü Başkanı Çarıkçı transferlerin devam edeceğini ve 1 yada 2 futbolcu ile daha sözleşme imzalayacaklarını ifade etti.