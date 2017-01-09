Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor 3 isme birden imza attırdı. Boluspor Kulübü, son olarak SC Heerenveen takımı formasını giyen Mitchell te Vrede ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Alim Öztürk ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı

Boluspor Kulübü, son olarak İskoçya Premier Ligi takımlarından Heart of Midlothian forması giyen Alim Öztürk ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kadir Bekmezci ile yarım sezon!..

Boluspor Kulübü, son olarak Antalyaspor forması giyen Kadir Bekmezci ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. İmza sonrası açıklamalarda bulunan Bekmezci “Hedef için buradayım. Bu yüzden hedefleri olan bir takıma geldim. Uzun yıllar Süper Lig’de futbol oynadım. İlk kez 1. Lig’de oynayacağım. Süper Lig takımlarından bir çok teklif vardı fakat ben hedef olduğu için Boluspor’u tercih ettim. Süper Lig ve 1. Lig arasındaki futbol çok farklı. Burası daha zor bir lig. Burada olduğum için çok mutluyum. Bende tecrübem ile katkı sağlamak istiyorum. İnşallah hedeflediğimiz Süper Lige çıkmak istiyoruz” şeklinde konuştu.