Haber: Gönül Olutürk

Geçtiğimiz sezon yaşadığı şansızlıklar nedeniyle Bölgesel Amatör Ligini 3. Sırada tamamlayan Serhat Ardahan Spor, bu sezon köklü bir değişime giderek eski Bolusporlu hocalardan kurulu yeni teknik heyet ve iddialı oyuncu kadrosuyla lige devam etme kararı aldı.

Serhat Ardahan Spor camiası, yeni sezonda hedefini şampiyonluk parolasıyla başlayacak.

Serhat Ardahan Spor Kulübü Başkanı Özer Kutlu Ünal, yeni sezon için transfer çalışmalarına

başladığını belirterek güçlü bir ekip oluşturacaklarını ve yapılacak transferleri taraftarlarımızla yakın zamanda paylaşacağını söyledi. Başkan Ünal işe önce Boluspora yıllarca emek vermiş, uzun süreler Bolusporda oyunculuk yapmış Mersud Demiroviç Teknik Direktörlüğe, oyuncu ve kaleci antrenörlüğü yapmış Abdullah Gerz ve Mehmet Erol ise Yardımcı Antrenör olarak göreve getirdi. Ünal, bu sezon şampiyonluğa ulaşmak için tüm Ardahanlılardan destek beklediğini ve 3. Lig hedefine çıkmak için birlik beraberliğin önemine dikkat çekti.