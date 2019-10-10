Boluspor’dan Barış Pınarı’na Destek

Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimize vatanımızın güvenliğini sağlamak, terör tehdidini bertaraf etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek için başlattığı #BarışPınarıHarekatı 'nda muvaffakiyetler dileriz. ‪Kalbimiz ve dualarımız kahraman Mehmetçiklerimizle” ifadeleri kullanıldı. Barış Pınarı Harekatı, Aselsan tarafından özgün olarak geliştirilen Koral Elektronik Harp Sistemi ile önceki gün saat 16.00’da başladı. Türkiye'nin birinci gündem maddesi haline gelen Barış Pınarı Harekatı ile Fırat'ın doğusundaki terör hedefleri vurulmaya başlandı.