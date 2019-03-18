Boluspor’dan Çilkara’ya ziyaret

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı ve yönetim kurulu üyeleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şerafettin ÇİLKARA’ya yeni görevi hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ziyaret sırasında spor nasıl geliştirilebilir daha fazla ne yapılabilir diye istişare de bulundular.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara açıklamasında “Bolu Gençlik ve Spor ailesi olarak Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı’ya ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.