Haber: Aysun Beykoz

Boluspor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre; 03 Temmuz 2017 tarihinde başlayacak olan Boluspor Futbol Okulu, 29 Ağustos 2017. tarihine kadar sürecek. Sadece 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 doğumlu sporcuların kayıtlarının yapılacağı Futbol Okulu, Boluspor Halısaha Tesislerinde gerçekleştirilecek. Kayıtlar, Boluspor Gençlik Geliştirme Merkezi ve Halısaha Tesislerinde yapılıyor. Aylık ücretinin 50 TL olduğu Yaz Futbol Okulu’nun irtibat telefonu ise 0 374 217 45 84 – 0 530 877 52 70.