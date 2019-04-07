Boluspor’dan Duyarlı Davranış

Haber: Gökhan Aksoy

Bolusporlu futbolcular Karabükspor maçına, “Bu maça DMD kasta hastası çocukların umutlarını büyütmek için çıkıyoruz” yazılı pankartla çıktı. Bu anlamlı davranış sporseverlerin büyük takdirini kazandı.

DMD (DUCHENE KAS DİSTROFİSİ) NEDİR?

DMD; 3 yaşında hareketlerde zorlanma ile başlayan, 10 yaşında yürüme kaybı, 15 yaşlarında kollarda güçsüzlük, 20 yaşlarında solunum ve kalp kası etkilenmesiyle yaşamı tehdit eden genetik geçişli kas erimesi hastalığıdır. Her doğan 3 bin 500 erkek çocuğunda 1'inde görülebilen, çocukluk çağında rastlanılan en kötü ölümcül çocuk hastalığı olarak biliniyor. Hastalığın sebep olduğu gendeki mutasyondan dolayı kaslar sağlamlığını koruyamıyor, günlük yaşamdaki basit hareketler ile bile devamlı kaslar yıkılıyor ve parçalanıyor. İlerleyici bir hastalık olan DMD'de erken çocukluk çağında hücre yenileme çok hızlı olduğu için yıkımın ötesinde yenileme ile çocuklar 5, 6 veya en fazla 7 yaşlarına kadar idare edebiliyorlar. Fakat bu yaşlardan sonra çok hızlı bir gerilemeyle kaslar artık hiç kalmayacak şekilde yok oluyor.