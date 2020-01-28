Boluspor’dan Elazığ’a yardım eli

Haber: N. Halid Altundal

24 Ocak Cuma günü Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye kenetlenerek Elazığ’a yardım elini uzattı. Yaşanan depreme kayıtsız kalmayan Boluspor Kulübü de TFF 1.Ligin 20’nci haftasında konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının gelirini Elazığ’a bağışlama kararı aldı.

“BOLU HALKINI MAÇA DAVET EDİYORUZ”

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “‪Yönetim Kurulumuzun aldığı karar ile 01.02.2020 tarihinde oynayacağımız B.B. Erzurumspor maçının tüm bilet gelirleri Elazığ depreminden etkilenen vatandaşlarımıza bağışlanacaktır. Tüm taraftarlarımızı ve Bolu halkını maça davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Boluspor’un ligin 19. haftasında Adana Demirspor’la yaptığı mücadelenin gelirleri de Elazığ için bağışlanmıştı.