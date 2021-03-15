Boluspor’dan engelli vatandaşlarımıza destek

Haber: N. Halid Altundal

Kırmızı beyazlı takım sosyal medya hesabından diğer takımlara da örnek olması amacıyla ilk olarak Adana Demirspor’a çağrıda bulunuldu.

Boluspor’lu oyuncular tekerlekli sandalye ihtiyacı olan vatandaşlar için kendi aralarında bir araya gelerek para topladılar. Kırmızı beyazlı oyuncuların topladığı paralarla iki tanesi akülü olmak üzere üç tane tekerlekli sandalye alındı. Boluspor’lu oyuncular antrenman öncesi Hasan Serin, İrfan Varlık ve Hüseyin Karaca’ya tekerlekli sandalyelerini hediye ettiler. Tekerlekli sandalyelerine kavuşan vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı. Engelli vatandaşlara kırmızı beyazlı oyuncular forma hediye ettiler. Kırmızı beyazlı takım sosyal medya hesabından diğer takımlara da örnek olması amacıyla ilk olarak Adana Demirspor’a çağrıda bulunuldu

“Örnek olmasını diliyorum”

Boluspor Başkanı Abdullah Abat, futbolcuların ihtiyaç sahibi aileler için kendi aralarında yaptığı dayanışmayla para topladığını ifade ederek, “Oyuncularımız ellerinde geldiğince yardımcı olmaya çalıştılar. Aslında bu bir sosyal sorumluluk projesidir. İnşallah bu örnek davranış diğer takımlara da Bolu’daki saygıdeğer iş insanlarına da örnek olur. Herkesin birer tane de olsa üç beş kişi bir araya toplanıp sandalye alsalar engellerin kaldırabileceğini düşünüyorum. Futbolcu kardeşlerimizin yaptığı bu davranışın herkese örnek olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“İnşallah onlara yardımcı olmuşuzdur”

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer ise takım içerisinde küçük kuralların olduğunu hatırlatarak, “İlk geldiğimde bunu oyuncularımızla konuşmuştuk. Bu kurallara uymayanlara küçük cezalar veriyorduk. Sonrasında toplanan paralarla böyle bir yardım yapacağımızı konuşmuştuk. Küçük cezaların yanı sıra futbolcularında yaptığı katkılarla engelli vatandaşlarımız için üç tane tekerlekli sandalye aldık. Hem futbolcularımız hem aileler çok mutlu oldu” dedi.

Kırmızı beyazlı oyuncu Gökhan Sazdağı, takım arkadaşlarıyla birlikte aralarında para topladıklarını belirterek, “Üç kişiyi sevindirmiş olduk. İnşallah onlara yardımcı olmuşuzdur” diye konuştu.