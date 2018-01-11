Haber: Semih Baykal

Boluspor kulübü 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle resmi siteden yayınladığı mesajda “ Başta ilimizde görev yapan gazetecilerimiz olmak üzere tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmelerin kamuoyuna ulaştırılması görevini yerine getirirken meslek ilkelerinden ayrılmadan, bilginin doğru ve tarafsız bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmasını sağlayan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü içtenlikle kutlarız” dedi.