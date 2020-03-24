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Boluspor’dan G.Saray’a Geçmiş Olsun Mesajı

Boluspor Kulübü Resmi İnternet Sitesi’nden bir açıklama yayınlayarak Galatasaray Kulübü’ne geçmiş olsun dileklerini sundu.

Boluspor’dan G.Saray’a Geçmiş Olsun Mesajı

Haber: Volkan Yılmaz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Galatasaray 2.Başkanı Abdülrahim Albayrak’ın koronavirüse yakalanması sonrası Boluspor Kulübü geçmiş olsun mesajı yayınlandı. Boluspor Kulübü’nde yayınlanan açıklamada, “Galatasaray 2. Başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'e acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Terim, Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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